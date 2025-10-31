Американские вопросы: Социалистический эксперимент в отдельно взятом Нью-Йорке?
Что такое демократический социализм в интерпретации Зохрана Мамдани? Сможет ли он снизить стоимость жизни в Нью-Йорке? Мамдани: революционер или карьерист? Наши гости: бывший вице-президент "Фридом Хаус" Арч Паддингтон, историк Максим Матусевич и глава Центра изучения тоталитаризма Юрий Ярым-Агаев.
