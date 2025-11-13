"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Удар по Киеву; продолжение скандала в Украине; Саакашвили просит Зеленского обменять его; "Проект" о родственниках в российской власти; Би-би-си извинилось, но отказалось платить компенсацию Трампу; Китай и Япония поссорились из-за Тайваня; Книга недели: Дмитрий Тарасенков "Возвращаясь с ярмарки"
