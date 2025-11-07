Американские вопросы: Как шатдаун взял США в заложники

Что стало причиной самой долгой в истории США остановки финансирования госслужб? На кого американцы возложат вину за задержку зарплат, отмененные авиарейсы, сорванные сделки? Наши гости: экономист из Калифорнийского университета Юрий Городниченко и политолог из университета Теннесси Андрей Коробков.
