"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Бои за Гуляйполе; Путин в Индии; Британия обвинила Путина в отравлении своей гражданки; помощь Украине странам Балтии - опрос в Вильнюсе и Риге; сколько в России ВИЧ-инфицированных; удар США по катерам с наркотиками; Израиль допущен до "Евровидения"; "Книга недели" .

