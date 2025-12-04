"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Бои за Гуляйполе; Путин в Индии; Британия обвинила Путина в отравлении своей гражданки; помощь Украине странам Балтии - опрос в Вильнюсе и Риге; сколько в России ВИЧ-инфицированных; удар США по катерам с наркотиками; Израиль допущен до "Евровидения"; "Книга недели" .