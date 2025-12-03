"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Путин о переговорах с Уиткоффом; Макрон пытается повлиять на позицию КНР по Украине; Зеленский о продолжении переговоров; влияет ли на переговоры отставка Ермака; в Дании строится завод по производству топлива для ракет "Фламинго"; обсуждения на форуме "Россия зовет!"; "Яблоко" хочет идти в выборы