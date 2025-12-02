"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Переговоры Уиткоффа с Путиным; Путин угрожает Европе; обсуждение статьи Залужного; "Мемориал" о провокациях силовиков против фигурантов политических дел; Би-би-си об отравляющих веществах при разгонах демонстрантов в Грузии; задержание Могерини; арест депутата Вороновского; день рождения Нино Рота