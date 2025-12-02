Переговоры Уиткоффа с Путиным; Путин угрожает Европе; обсуждение статьи Залужного; "Мемориал" о провокациях силовиков против фигурантов политических дел; Би-би-си об отравляющих веществах при разгонах демонстрантов в Грузии; задержание Могерини; арест депутата Вороновского; день рождения Нино Рота
Выпуски
-
02 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
01 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
28 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
27 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
26 ноября 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-