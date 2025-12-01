"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Киев опровергает потерю Волчанска, Покровска и Купянска; Казахстан протестует против ударов Украины по КТК; Хинштейн подтвердил присутствие войск КНДР в Курской области; итоги парламентских выборов в Кыргызстане; удары США по катерам наркокартелей; "Эффект Долиной"