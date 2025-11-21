Ссылки для упрощенного доступа

Росфинмониторинг включил в список террористов Чичваркина и Шендеровича

Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов бизнесмена Евгения Чичваркина, публициста Виктора Шендеровича, экономиста Сергея Алексашенко и политика Максима Резника. Все они участники Антивоенного комитета России.

В октябре 2025 года стало известно, что против членов комитета возбуждено уголовное дело о насильственном захвате власти, организации террористического сообщества и участии в нём.

По версии следствия, в учредительном документе комитета заявлено о "необходимости ликвидации действующей власти России", отмечает телеканал Настоящее Время. Кроме того, утверждается, что участники организации финансируют признанные в России террористическими "украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в эти формирования для последующей реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем".

"Антивоенный комитет России" создан в феврале 2022 года с целью противостоять полномасштабной войне России против Украины. В январе 2024 года Генпрокуратура России внесла Антивоенный комитет в реестр "нежелательных" организаций.

