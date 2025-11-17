Экс-премьера Михаила Касьянова внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, экономиста Сергея Гуриева и главного редактора издания "Новая газета Европа" Кирилла Мартынова.

Их фамилии отмечены звездочкой, которую ведомство считает причастными к террористической деятельности.

В октябре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела против членов Антивоенного комитета России, среди которых – Касьянов, Мартынов и Гуриев.

Касьянов возглавлял российское правительство 2000-го по 2004 год, затем перешёл в оппозицию. В июне 2022 года покинул Россию. Два года назад Минюст внёс бывшего премьера в реестр иноагентов, в том числе за членство в Антивоенном комитете России, который признан нежелательной организацией.

Экономист Гуриев признан иноагентом в марте 2023 года. Осенью того же года суд несколько раз штрафовал Гуриева за нарушение закона об иноагентах.

Мартынов находится в розыске. Он заочно арестован по статье об организации деятельности нежелательной организации. 17 июля 2023 года Минюст внёс в реестр нежелательных издание "Новая газета Европа", зарегистрированную в Латвии. Издание было основано Мартыновым в апреле 2022 года. В сентябре того же года журналиста внесли в реестр иноагентов.