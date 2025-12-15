Нападение в школе в Подмосковье; Нетаньяху критикует правительство Австралии; Кремль отказывается от рождественского перемирия; бои за Купянск; итоги выборов в Чили; Трамп признал фентанил оружием массового поражения; против Би-би-си Трампом подан иск о клевете; 250 лет со дня рождения Джейн Остин
Выпуски
-
15 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
11 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
10 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
09 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
08 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"