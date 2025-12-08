Переговоры Зеленского в Лондоне, Брюсселе и Риме; опросы показывают поддержку американцами Украины; Жанна Немцова призывает разморозить частные активы россиян в Европе; Литва ввела ЧП из-за воздушных шаров; столкновения Таиланда и Камбоджи; запрет на соцсети для подростков в Австралии
Выпуски
-
08 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
05 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
04 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
03 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
02 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
01 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"