"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Переговоры Зеленского в Лондоне, Брюсселе и Риме; опросы показывают поддержку американцами Украины; Жанна Немцова призывает разморозить частные активы россиян в Европе; Литва ввела ЧП из-за воздушных шаров; столкновения Таиланда и Камбоджи; запрет на соцсети для подростков в Австралии