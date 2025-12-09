Зеленский о готовности Украины к выборам; Трамп критикует Европу; ситуация в Покровске и Мирнограде; пойдет ли Украина на уступки в Донбассе; доклад о пытках украинских военнопленных; выступление Сокурова на СПЧ; Путин о законе об "иноагентах"; вручение Нобелевской премии мира
Выпуски
-
09 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
08 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
05 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
04 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
03 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
02 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"