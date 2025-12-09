Ссылки для упрощенного доступа

"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Зеленский о готовности Украины к выборам; Трамп критикует Европу; ситуация в Покровске и Мирнограде; пойдет ли Украина на уступки в Донбассе; доклад о пытках украинских военнопленных; выступление Сокурова на СПЧ; Путин о законе об "иноагентах"; вручение Нобелевской премии мира

