"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Трамп о ходе переговоров по Украине; посетивший Купянск Зеленский просит США помочь обеспечить безопасность выборов; взлом реестра воинского учета; авария на Байконуре; выборы мэра Майами; "Книга недели": киносценарий по роману Набокова "Лолита"