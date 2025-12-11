Трамп о ходе переговоров по Украине; посетивший Купянск Зеленский просит США помочь обеспечить безопасность выборов; взлом реестра воинского учета; авария на Байконуре; выборы мэра Майами; "Книга недели": киносценарий по роману Набокова "Лолита"
Выпуски
-
11 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
10 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
09 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
08 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
05 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
04 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"