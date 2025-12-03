Бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского отправили в СИЗО

Суд в Москве арестовал до 11 января 2026 года бывшего депутата Госдумы от "Единой России" Анатолия Вороновского по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов.

Защита просила суд назначить Вороновскому домашний арест или запрет определенных действий. По данным "Коммерсанта", представитель Следственного комитета утверждал, что бывший депутат может скрыться или оказать давление на предварительное следствие.

По версии следствия, Вороновский получал взятки в 2019–2020 годах, когда занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края, курирующего дорожную отрасль. Утверждается, что "за общее покровительство" чиновник получил более 25 миллионов рублей от директора "Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления" Сафарбия Напсо.

Ранее Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности, а 2 декабря досрочно прекратила его полномочия.

58-летний Анатолий Вороновский стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку.