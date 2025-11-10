Броня Мадуро. Чем и как армия Венесуэлы может ответить США

Дональд Трамп, судя по сообщениям источников в Белом доме и публикациям в мировых СМИ, рассматривает как минимум три варианта действий против режима Николаса Мадуро в Каракасе. Очевидно, власти Венесуэлы напуганы и поэтому заранее обращаются за военной помощью к союзникам – России и Ирану. А чем рискуют США, Трамп и Пентагон, если все же в той или иной форме решатся воевать с Венесуэлой? Насколько сильны и боеспособны венесуэльские вооруженные силы – и может ли Мадуро доверять своим генералам и офицерам?

Дональд Трамп, как сообщает его окружение, еще не решил окончательно, как действовать в Венесуэле – и стоит ли ему вообще ввязываться в прямое вооруженное противостояние с Каракасом? По словам чиновников Белого дома и Пентагона, президент США в принципе не готов давать разрешение на боевые операции, которые могут подвергнуть риску жизни американских военнослужащих, а заодно обернуться для страны и для него лично, как минимум, репутационным провалом.

Администрация Трампа заявляет, что ее военная кампания направлена в первую очередь против венесуэльских наркоторговцев – хотя в действительности Венесуэла не играет значительной роли в латиноамериканской наркоторговле. Несмотря на публичные заявления Трампа о том, что он не планирует военной операции против венесуэльского режима, у него на столе уже лежат следующие сценарии:

Нанести в Венесуэле авиаудары по ряду связанных с мировой наркоторговлей военных объектов, чтобы лишить Мадуро поддержки собственного генералитета (который, действительно, к ней причастен). Критики такого варианта предупреждают, однако, что он может привести к обратному эффекту – еще большему сплочению венесуэльской армии и спецслужб вокруг фактического лидера Венесуэлы, постоянно в последние годы пугавшего их угрозой со стороны США.

Второй сценарий предполагает, что США могут постараться физически устранить или захватить Николаса Мадуро в рамках ограниченной вооруженной операции, проведенной силами спецназа (армейских подразделений вроде группы "Дельта" (CAG) или 75-го полка рейнджеров, или морского спецназа NSWDG, известного еще как 6-й отряд SEAL, "морские котики"). При таком варианте администрации Трампа, скорее всего, понадобится юридическое обоснование, чтобы обойтись без разрешения Конгресса США на применение военной силы. Помощники Трампа уже обратились в Министерство юстиции за дополнительными указаниями – как обойти давние американские законодательные запреты на физическую ликвидацию иностранных лидеров, если удастся доказать, что Мадуро и его окружение в первую очередь являются лидерами якобы существующей венесуэльско-колумбийской наркотеррористической группировки Cartel de los Soles (чье существование многими ставится под сомнение).

Есть и третий, самый сложный и опасный вариант – фактически предполагающий вступление США в полномасштабную войну с режимом в Каракасе. Он заключается в задействовании больших сил армии, ВВС, флота и морской пехоты Соединенных Штатов для захвата правительственных зданий в Каракасе, аэродромов, важных объектов инфраструктуры и по крайней мере некоторых ключевых нефтяных месторождений Венесуэлы.

Еще в сентябре Пентагон, как доказывают спутниковые снимки, начал модернизацию закрытой 20 лет назад крупной военно-морской базы "Рузвельт-Роудс" на острове Пуэрто-Рико (являющимся зависимой от США территорией в Карибском бассейне). Одновременно Вашингтон строит новые и обновляет старые объекты на территориях гражданских аэропортов Пуэрто-Рико и соседнего острова Санта-Крус (административно входящего в также принадлежащие США Американские Виргинские острова).

И Пуэрто-Рико, и Санта-Крус расположены примерно в 800 километрах от венесуэльского побережья. К сегодняшнему дню Пентагон сосредоточил в восточной части Карибского моря:

Целую армаду военных кораблей (в том числе авианосец "Джеральд Р. Форд", крупнейший военный корабль в мире);

Крупные силы ВВС (включая бомбардировщики B-52 и беспилотники Reaper);

Элитное подразделение специального назначения Cухопутных войск "Night Stalkers"(160-й авиационный полк специальных операций, в чьи задачи входят высадка десанта и прямая огневая поддержка подразделений спецназа на поле боя);

Большую группировку морской пехоты и других подразделений, готовых к сухопутной войне – всего уже более 10 тысяч военнослужащих.

Это крупнейшее военное усиление США в регионе со времени операции "Поддержка демократии" в 1994 году. Тогда Вашингтон направил 20кораблей, в том числе два авианосца, и более 14 тысяч военных на Гаити для возвращения к власти законного президента Жан-Бертрана Аристида. Три представителя вооруженных сил США и три морских эксперта сообщили агентству Reuters, что нынешние действия Вашингтона, конечно, направлены на то, чтобы оказать давление на венесуэльское руководство и запугать режим Николаса Мадуро.Однако многие американские юристы, специализирующиеся на военном и международном праве, а также ряд конгрессменов США ставят под сомнение законность всех этих действий Вашингтона.

При этом начиная с сентября, когда администрация Дональда Трампа объявила о начале нового силового этапа в уже давно начатой президентом США войне с латиноамериканскими преступными организациями, американская авиация уже последовательно уничтожает у побережья Венесуэлы мелкие морские плавсредства, катера и шлюпки – якобы, при участии и попустительстве официального Каракаса, транспортирующие на север наркотики. В общей сложности от этих действий погибли почти 70 человек.

Как пишут западные СМИ, Николас Мадуро на самом деле очень напуган всеми этими шагами Дональда Трампа и уже не раз пытался начать непрямые переговоры с Вашингтоном – чуть ли не пообещав, в ответ на отказ США от военной операции против него, разорвать все союзы и связи с Москвой, Тегераном и Пекином и приветствовать и обеспечить наилучшие условия для работы в Венесуэле американских нефтяных корпораций. Однако Белый дом не удостоил его ответом.

Одновременно власти Венесуэлы экстренно обратились за военной помощью к России, Китаю и Ирану. Мадуро якобы направил лично президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой укрепить ПВО Венесуэлы: помочь с ремонтом ранее приобретенных истребителей Су-30, оказать содействие в ремонте другой военной техники, включая радары, поставить новые зенитные ракеты и системы их запуска и так далее.

Письмо с этой просьбой должно было быть доставлено министром транспорта Венесуэлы Рамоном Селестино Веласкесом, который, по данным газеты The Washington Post, посетил Москву в середине октября. Газета также сообщила, что Мадуро обращался за поддержкой к Китаю и Ирану. У китайского лидера Си Цзиньпина Мадуро, как утверждается, попросил ускорения поставок радаров. У Ирана могли быть запрошены пассивные средства разведки, подавители сигналов GPS и новейшие БПЛА.

Однако какой практический ответ дали Мадуро в Москве, Пекине и Тегеране, неизвестно. Лишь 1 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает "использование чрезмерной военной силы при проведении антинаркотических операций" и "подтверждает твердую поддержку венесуэльского руководства в защите его национального суверенитета". Ряд воинственных заявлений и угроз в адрес Вашингтона по поводу ситуации вокруг Венесуэлы традиционно сделали несколько депутатов российской Госдумы и кремлевских телекомментаторов, однако конкретные действия за ними не последовали.

Возможно, за одним исключением: согласно данным сайта FlightData24, в конце октября в Каракас прибыл российский транспортный самолет Ил-76, пролетев по окружному маршруту через Ближний Восток и Африку с несколькими остановками. Что перевозил этот самолет, неясно, однако близкие к Минобороны РФ источники предполагают, что он мог доставить Мадуро несколько элементов систем противовоздушной обороны, таких, как "Панцирь-С1".

Формально, на бумаге, Венесуэла сама сегодня имеет весьма мощные "Национальные боливарианские вооруженные силы" общей численностью более 150 тысяч человек, способные бросить вызов военной мощи Соединенных Штатов. Они состоят из стратегического командования, сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и "национальной боливарианской гвардии" (23 тысячи профессиональных бойцов). В их состав входят также "национальная боливарианская милиция" (официально до 4 миллионов резервистов) и другие полувоенные формирования.

Современная военная доктрина вооруженных сил Венесуэлы основана на политике, разработанной покойным Уго Чавесом, президентом и главнокомандующим с 1999 по 2013 годы. Согласно заветам Чавеса, вооруженные силы страны должны следовать принципам "всенародной войны сопротивления врагам республики" и содействовать "внутреннему порядку" (а также "участвовать в государственных социалистических планах и программах экономического развития на благо народа Венесуэлы").

У Николаса Мадуро есть и иранские крылатые противокорабельные ракеты, и российские зенитные ракеты, способные поражать низколетящие воздушные цели, и многое другое. Безусловно, крупнейшим поставщиком вооружений для Венесуэлы остается Россия, которая продает ей все: от танков Т-72 и Т-90 и вертолетов семейства Ми до автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД и "Винторез" и переносных ракетных комплексов "Игла-С". На фоне наращивания военного присутствия США в регионе Мадуро, например, заявил, что Венесуэла располагает 5 тысячами ракет российского производства для ПЗРК "Игла-С" на "ключевых позициях противовоздушной обороны".

Оценки сильно разнятся, но, по имеющимся данным, у Каракаса сейчас имеется в общей сложности более 30 исправных боевых самолетов, более 40 военных кораблей и до 200 танков (но около 50 процентов их – это совершенно устаревшие французские машины АМХ-30V, или вообще АМХ-13С, созданные в 1940-х годах). Теоретически это все же мощный арсенал, который в сочетании с многолетней практикой вооружения гражданского населения может создать проблемы для США – если Дональд Трамп все же решит начать войну в Карибском бассейне.

Но внешность может быть очень обманчива. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн в апреле 2003 года, незадолго до того, как международная коалиция во главе с США в результате военной операции свергла его режим, на бумаге обладал четвертыми по численности вооруженными силами в мире. Однако его бойцы не оказали никакого сопротивления вторжению и просто разбежались и исчезли в течение нескольких недель. То же самое произошло и с армией ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, и с армией сирийского диктатора Башара Асада прошлой зимой. В последнем случае Москва, считавшаяся главным союзником Дамаска, не оказала ему никакой военной поддержки.

В отличие, к примеру, от армии соседней Колумбии, вооруженные силы Венесуэлы не имеют почти никакого реального опыта боевых действий, тем более – масштабных. В реальности, и это доказанный факт, они страдают от массы проблем – включая коррупцию, дедовщину, очень плохое состояние и обслуживание вооружений, даже новейших, а также недостаточную подготовку новобранцев, многие из которых были призваны на службу силой и угрозами, и их регулярное дезертирство.

Основу ВВС и противовоздушной обороны Венесуэлы составляют российские истребители-бомбардировщики "Су-30МКВ". На бумаге за счет этих машин Венесуэла обладает одним из самых мощных парков боевой авиации во всей Латинской Америке. Однако есть большие сомнения относительно того, сколько венесуэльских истребителей "Су" находятся в рабочем состоянии. В сентябре Мадуро сам решил организовать демонстрацию силы венесуэльских ВВС у побережья – и чтобы напугать Пентагон, почему-то выбрал для агрессивного пролета над эсминцем ВМС США не российские самолеты, а два стареньких американских F-16, еще сохраняющиеся у него с давних времен.

С другой стороны, Николас Мадуро, как и Уго Чавес до него, многие годы готовился к вторжению США и ведению "асимметричной" партизанской войны против гораздо более сильного противника – вооружая и обучая для этого мирное население, постоянно подвергаемое воздействию пропаганды.

Во многом устойчивость режима в Венесуэле базируется на преданности вооруженных полувоенных формирований "колективос". Это общее название ряда разных военизированных структур, разделяющих идеи "боливарианской революции" и пользующихся поддержкой правительства Николаса Мадуро, что-то вроде местных "титушек". Международные правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch, называют их "вооруженными уличными бандами, безнаказанно совершающими насилие в отношении мирного населения при прямой поддержке силовых структур режима Мадуро". Газета The New York Times пишет, что в настоящее время в стране действует несколько десятков подобных леворадикальных группировок, общей численностью почти в миллион человек.

По мнению экспертов Пентагона по безопасности, хотя "колективос" никогда не сталкивались с настоящим вооруженным противником, гипотетически в случае американского вторжения они могли бы превратить Каракас (холмистый 3-миллионный город, наполовину состоящий из запутанной сети трущоб) в театр городской партизанской войны.

Николас Мадуро и его правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) также утверждают, что в случае "внешнего или внутреннего нападения" способны мобилизовать 8 миллионов резервистов на базе подразделений "боливарианской милиции". Однако это сильное преувеличение – по оценке разведсообщества США, более правдоподобная оценка численности такого ополчения – около 1 миллиона человек. Что также много, хотя даже в этом случае неясно, сможет ли вчерашнее мирное венесуэльское население оказать серьезное сопротивление вооруженным силам США.

Еще один большой вопрос – а станут ли вооруженные силы Венесуэлы сражаться за Николаса Мадуро и "боливарианских социалистов" в случае американского нападения? Венесуэла уже много раз переживала в своей истории попытки военных переворотов. Тот же Уго Чавес впервые приобрел известность после того, как попытался сам осуществить неудачную попытку военного переворота в 1992 году, чтобы свергнуть демократически избранного президента Карлоса Андреса Переса, за что был заключен в тюрьму. Сегодня, на фоне военных приготовлений Пентагона, в среде венесуэльской оппозиции и эмиграции постоянно циркулируют слухи о готовящемся в армии заговоре с целью свержения Мадуро.

С другой стороны, венесуэльский диктатор уже доказал, что не боится собственных военных и даже считает их главной опорой. Когда страна с 2017 по 2020 годы была охвачена непрерывными массовыми беспорядками, вызванными экономическим кризисом и нехваткой продовольствия, его правительство предотвратило как минимум девять военных мятежей, в основном со стороны офицеров среднего звена. В подавляющем большинстве вооруженные силы и спецслужбы Венесуэлы сохранили тогда верность режиму (и продолжают поддерживать его до сих пор), чем в первую очередь и объясняется политическое долголетие Николаса Мадуро. Его министр обороны Владимир Падрино Лопес, занимающий этот пост уже 11 лет, считается одним из самых преданных сторонников и личных друзей венесуэльского лидера.

Некоторые бывшие венесуэльские военнослужащие, сбежавшие из страны, объясняют устойчивую власть Мадуро над "боливарианскими вооруженными силами" в первую очередь совершенно сталинскими по сути "чистками армейских рядов" и зверскими репрессиями, устроенными режимом в Каракасе в последние годы. Среди офицеров и генералов в стране воцарилась атмосфера всеобщего доносительства, подозрительности и параноидального страха быть обвиненным в измене и шпионаже. Режим Мадуро, при активной поддержке спецслужб союзной коммунистической Кубы, давно внедрил в армию тысячи агентов тайной полиции SEBIN и Главного управления военной контрразведки (в обоих службах, по неподтвержденным сообщениям, есть российские советники), чтобы они отслеживали любые проявления инакомыслия.

Офицеры, заклейменные как нелояльные, сталкиваются с самыми суровыми последствиями. Некоторые высокопоставленные военные, вступавшие в малейший конфликт с руководством, уже умерли в тюрьмах или были вынуждены бежать из страны. По данным местной правозащитной организации Foro Penal, из 875 политических заключенных, удерживаемых сегодня правительством Венесуэлы в заключении, 173 являются военнослужащими.

Но есть и другая причина столь высокой лояльности вооруженных сил Венесуэлы – личная материальная заинтересованность офицерства в сохранении правящего режима. Известно, что Николас Мадуро позволил высокопоставленным военным иметь свою, и очень большую, долю прибыли от наркоторговли и полулегальной добычи полезных ископаемых, фактически связав их благосостояние со своим собственным. Любой крах этой модели лишит венесуэльский генералитет всех доходов – в стране, где царит повсеместная нищета, преступность и безработица, подчеркивает политолог-латиноамериканист Владимир Рувинский:

В Венесуэле коррупция, власть и организованная преступность во всех структурах срослись в одно целое

"В Венесуэле сегодня коррупция, власть и организованная преступность во всех структурах государства срослись в одно целое. Кое-какая венесуэльская нефть все-таки продается на внешних рынках, в обход санкций или по сохраняющимся квотам – и доходы от ее экспорта целиком остаются в карманах Мадуро и его окружения, включая военных. Кроме того, все венесуэльские чиновники и генералы, которые с этими процессами связаны, получают очень высокие прибыли от нелегальной торговли наркотиками. Верхушка там вообще получает супердоходы. Кто-то из них, говоря простым языком, присосался к нефтяной трубе, а кто-то обслуживает интересы и оказывает и продает услуги этим присосавшимся, то есть правящей верхушке, армии, спецслужбам и функционерам Единой социалистической партии Венесуэлы. И именно военные в некоторых провинциях Венесуэлы вообще и контролируют все потоки – и финансовые, и наркотиков, вблизи границы с Колумбией, и, скажем, еще нелегальную добычу золота на юге страны. И это, кстати, та проблема, с которой и любой новой власти, какая бы ни появилась, возможно, сейчас в Венесуэле, придется иметь дело и дальше".