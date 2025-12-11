Cлужащие американской береговой охраны при поддержке морских пехотинцев задержали в среду неподалеку от побережья Венесуэлы танкер The Skipper, принадлежащий нигерийской фирме. Эта фирма контролируется компанией, имеющей связи с Виктором Артемовым, владельцем нескольких танкеров, по данным украинских СМИ, гражданином Украины.

В заявлении министра юстиции США Пэм Бонди говорится о "захвате нефтяного танкера, использованного для перевозки венесуэльской и иранской нефти, являющейся объектом санкций". Операция была проведена в соответствии с судебным ордером. Служащие береговой охраны были высажены на палубу танкера вскоре после его выхода в море из венесуэльского порта с вертолета, базирующегося на авианосце "Джеральд Форд". Авианосец в составе группы американских военных кораблей больше месяца находится в Карибском море, вблизи берегов Венесуэлы.





The Skipper был подвергнут санкциям министерством финансов США за участие в незаконных операциях по транспортировке нефти, выручка от продажи которой использовалась для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции и радикальной ливанской группировки Хезболла, поддерживаемой Ираном.

Танкер, которому 20 лет, на момент спуска на воду был одним из самых крупных танкеров в мире. По данным министерства финансов, в 2022 году судно, называвшееся тогда Adisa, в числе других танкеров принадлежал компании, контролируемой Виктором Артемовым, базирующимся в ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп, первым объявивший об операции по захвату танкера, предположил, что нефть на его борту будет конфискована Соединенными Штатами

Официальной целью крупной американской военно-морской группировки, сосредоточенной в Карибском море, является перехват наркотиков, переправляемых морем в Соединенные Штаты латиноамериканскими наркокартелями. Администрация Трампа не исключает возможность нанесения воздушных ударов по целям на территории Венесуэлы для предупреждения транспортировки наркотиков. Каракас предупреждант о подготовке Соединенными Штатами вторжения.







