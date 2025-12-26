Американские вопросы: Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году
Возьмет ли Трамп сторону Украины в новом году? Иссякает ли запас прочности путинской России? Наши гости: политолог из Колумбийского университета Раджан Менон, экономист, в прошлом советник правительств нескольких стран Андерс Аслунд и социолог, сотрудник Ратгерского университета Сергей Ерофеев.
