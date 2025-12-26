Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Американские вопросы
Подписаться
Американские вопросы

Подписаться

Apple Podcasts Spotify CastBox YouTube Подписаться

Американские вопросы: Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году

Американские вопросы: Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году
Embed
Американские вопросы: Непредсказуемый Трамп и его внешняя политика в новом году

No media source currently available

0:00 0:27:29 0:00
Скачать медиафайл

Возьмет ли Трамп сторону Украины в новом году? Иссякает ли запас прочности путинской России? Наши гости: политолог из Колумбийского университета Раджан Менон, экономист, в прошлом советник правительств нескольких стран Андерс Аслунд и социолог, сотрудник Ратгерского университета Сергей Ерофеев.

Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG