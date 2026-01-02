Американские вопросы: С дубинкой наперевес. Венесуэльский эксперимент Дональда Трампа
Чего пытается добиться администрация Дональда Трампа в Венесуэле? Последует ли смена режима в Каракасе? Трамп унизил Путина? Наши гости: Владимир Рувинский, специалист по Латинской Америке, профессор университета в городе Кали в Колумбии, и Андрей Коробков, политолог из университета Теннесси.
