Американские вопросы
Американские вопросы

Американские вопросы: С дубинкой наперевес. Венесуэльский эксперимент Дональда Трампа

Чего пытается добиться администрация Дональда Трампа в Венесуэле? Последует ли смена режима в Каракасе? Трамп унизил Путина? Наши гости: Владимир Рувинский, специалист по Латинской Америке, профессор университета в городе Кали в Колумбии, и Андрей Коробков, политолог из университета Теннесси.

