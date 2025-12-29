Ищут деньги

Специалисты пробуют предсказать, какой эффект на инфляцию в России окажет повышение налогов и сборов в 2026 году. Годовая инфляция в 2025 году замедлилась с 6,08% до 5,98%.

Общая ставка НДС в России с 1 января повысится с 20% до 22%.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне этого не заметят. Он называет НДС наиболее "безболезненным" налогом, который включается в цену.

По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету 4,4 трлн рублей дополнительных доходов. Из проекта бюджета на 2026-2028 годы следует, что военные расходы останутся бюджетным приоритетом еще как минимум три года.

В 56 регионах России по итогам девяти месяцев — дефицит бюджета. Расходы региональных бюджетов растут быстрее доходов, пишут "Ведомости".

Кабмин ожидает, что федеральный бюджет России будет дефицитным до 2042 г.

При этом рубль в 2025 году заметно укрепился и сейчас торгуется вблизи отметки 78 рублей за доллар.

Еще одна важная экономическая новость уходящего года — американские санкции против "Роснефти", "Лукойла" и нескольких десятков их дочерних организаций. "Лукойл" после этого заявил о намерении продать свои зарубежные активы. У "Роснефти" падают объемы добычи и доходы, технологическое отставание не дает разрабатывать имеющиеся месторождения, а самый перспективный проект — "Восток Ойл" — не двигается с места.

Еще недавно нефтегазовые доходы предоставляли Владимиру Путину деньги на продолжение войны с Украиной, но после введения американских санкций Кремль явно демонстрирует беспокойство.

Растущее давление Запада осложнило продажу и поставки энергоресурсов. Рестрикции также осложнили работу нефтеперерабатывающих заводов в странах, являющихся ключевыми покупателями нефти из России, включая Индию.

Среди ключевых вызовов, с которыми может столкнуться российская экономика в 2026 году — неконтролируемое замедление экономической активности, более высокая инфляция, а также более масштабный дефицит бюджета, отмечает Forbes.

