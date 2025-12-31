"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Перебои со светом и теплом в Украине; зачем Россия опять применила "Орешник"; "СВО" сравнялась по длительности с ВОВ; как жители Мариуполя теряют жилье; протесты в Иране; Трамп о Гренландии; 90 лет Раймонду Паулсу