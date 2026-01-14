"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Режим ЧП в энергетике Украины; Бои за Гуляйполе; Кремль не подтвердил скорый приезд Уиткоффа; политическая карьера Тимошенко; заявления Трампа по Ирану; разногласия между Данией и США по Гренландии; досрочное возвращение экипажа МКС; 135 лет со дня рождения Осипа Мандельштама