Режим ЧП в энергетике Украины; Бои за Гуляйполе; Кремль не подтвердил скорый приезд Уиткоффа; политическая карьера Тимошенко; заявления Трампа по Ирану; разногласия между Данией и США по Гренландии; досрочное возвращение экипажа МКС; 135 лет со дня рождения Осипа Мандельштама
Выпуски
-
14 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
13 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
12 января 2026
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
31 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
30 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"
-
29 декабря 2025
"Время Свободы с Андреем Шароградским"