Венгерская fonoграмма. Артемий Троицкий проводит смотр

Хедлайнер выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе" – исполнители из Венгрии, сотрудничающие с национальной фирмой звукозаписи Fono Records. Повтор от 30.7.2022
Выпуски
-
28 февраля 2026
Польский Gusstaff. Артемий Троицкий – о предприятии Януша Мухи
-
21 февраля 2026
Новая Германия. Артемий Троицкий обновляет традицию
-
14 февраля 2026
Притяжение Баттиато. Артемий Троицкий предаётся воспоминаниям
-
-
31 января 2026
Тихоокеанский бриз. Артемий Троицкий изучает городской поп
-
24 января 2026
Виниловые мощи. Артемий Троицкий изучает неприятные звуки