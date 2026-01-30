"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Обстрелы Украины; переговоры в Абу-Даби перенесены; Иран заявляет, что готов к переговорам; частичный шатдаун в США; митинг в поддержку президента Чехии Петра Павла; умер бывший директор русской службы РС Ринат Валиулин; 125 лет со дня рождения Яши Хейфеца