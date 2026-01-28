"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Переговоры по Украине; Россия ударила по объекту нефтепровода "Дружба"; соглашение стран Европы по борьбе с "теневым флотом"; обращение осужденных за взрыв на Крымском мосту; в Иркутске участник "СВО" убил женщину; кто сейчас управляет Венесуэлой