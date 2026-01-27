"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Обстрел поезда в Украине; Марьян Кушнир спас девочку после российского обстрела; жители Энгельса жалуются на отсутствие тепла; кандидатам на отчисление из вузов предлагают служить в беспилотных войсках; разоружится ли ХАМАС; судьба баз РФ в Сирии; 70 лет Юрию Дмитриеву; 30 лет назад умер Бродский