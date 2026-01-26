"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Российские удары по Украины; репортаж из Киева; Россия стала внедрять Starlink в БПЛА; утвержден состав российской платформы в ПАСЕ; в Израиль возвращено тело последнего заложника; новый рекорд цены на золото и серебро; День памяти жертв Холокоста