"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
"Время Свободы с Андреем Шароградским"

Переговоры в Абу-Даби; сколько длилось "энергетическое перемирие"; помощь Китая в производстве "Искандеров"; Марьян Кушнир получил орден; выдворение россиян из Казастана в РФ; в Грузии раскрыта схема обхода санкций против теневого флота РФ; в Австралии мальчик спас семью, проплыв 4 км в бурном море

