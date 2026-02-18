Могут заблокировать всех

Двоюродный племянник Владимира Путина Михаил Шеломов через страховую компанию "Согаз" владеет долей в холдинге VK, которому принадлежит мессенджер Max. Шеломов – сын двоюродной сестры президента России. Он акционер не только "Согаза", но и банка "Россия", который контролирует друг президента Юрий Ковальчук.

Власть уже который месяц упорно пытается пересадить россиян на подконтрольный ей Max. Чтобы выполнить эту задачу было проще, по словам главы Минцифры Максуд Шадаев, Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов Telegram на основании требований федерального законодательства. По словам Шадаева, Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов об удалении запрещённой в РФ информации.

По данным издания Baza, Telegram могут заблокировать в России уже к 1 апреля. В Новосибирске, Воронеже, во Владивостоке и в Иркутске граждане планируют устроить акции протеста против блокировок Telegram. Жалуется на блокировки мессенджера и так называемое z-сообщество.

Параллельно с этим Совет Федерации поддержал законопроект, который обязывает операторов связи приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ. Закон устанавливает обязанность операторов отключать связь в случаях, определяемых правительством.

Весной и летом прошлого года в российских регионах начали временно отключать мобильный интернет в связи с якобы угрозой налетов беспилотников.

О связях Путина с Max, а также о возможной окончательной блокировке Telegram в России, говорим в программе "Лицом к событию" с журналистом-расследователем Андреем Захаровым.