Величайшая сделка?

По данным The Economist, перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже Москва подготовила документ, предусматривающий "величайшую сделку" между Россией и США в обмен на снятие санкций.

В так называемый пакет, который Москва предложила Вашингтону, входят проекты по разработке нефти и газа в Арктике, добыче редкоземельных металлов, строительстве дата-центра на атомной энергии и туннеля под Беринговым проливом.

По информации The Economist, представителей Трампа больше всего воодушевила возможность получения долей в проектах, способных изменить ситуацию на мировых сырьевых рынках.

Кроме того, Россия обещает вернуть активы западных компаний. В частности речь идет о примерно 5 млрд долларов, конфискованных у Exxon Mobil.

Комментируя материал The Economist, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РБК, что Россия заинтересована в возобновлении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы пообещала США сделки на сумму до 12 триллионов долларов в обмен на ослабление санкций.

По данным The Economist, эта цифра преувеличена. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что снятие санкций в интересах самих США, потому что Вашингтон якобы сам много теряет от ограничений.

Исходя из публикаций, можно сказать, что между Россией и США идут два переговорных процесса: представители Кремля и Белого дома активно обсуждают крупные бизнес-сделки, а также завершение войны в Украине.

Однако руководители европейских разведслужб пессимистично оценивают шансы на достижение соглашения о прекращении войны 2026 году, пишет Reuters со ссылкой на пять собеседников из числа высокопоставленных разведчиков.

Тот факт, что Путин отправил на последний переговорный раунд своего помощника Владимира Мединского, говорит о том, что компромисс не входит в его планы, считает Даниэль Сжелиговский, глава исследований Восточной Европы в польском Институте международных отношений.

Владимир Путин уверен, что выигрывает войну, и готов продолжать ее, чтобы получить полный контроль над Донбассом, рассказали The New York Times источники в разведке и среди военных нескольких западных стран. По словам собеседников NYT, даже если захват Донецкой области потребует еще полтора-два года, Путин уверен, что каждый день боевых действий только увеличивает его преимущество.

Отношения США и России, возможное ослабление санкций, а также ход переговорного процесса обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политологом Дмитрием Орешкиным.