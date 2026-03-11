Дроны над Брянском

Украинские военные нанесли ракетный удар по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Шесть человек погибли и более 40 получили ранения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ракеты Storm Shadow попали по сборочному цеху завода, пишет канал Astra. ВСУ объяснили, что атаковали завод, чтобы снизить "военно-экономический потенциал" России.

"Кремний Эл" — критически важное звено в цепочке производства российского высокоточного вооружения. Продукция завода находится во многих электронных блоках российского оружия. "Кремний Эл" выпускает компоненты для ЗРПК "Панцирь" и ОТРК "Искандер".

В августе и сентябре 2023 года, а также в октябре 2024 года завод несколько раз атаковали дроны ВСУ. В январе 2025 года после очередных атак "Кремний Эл" на время остановил работу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что последний удар был бы невозможен без участия британских специалистов. Песков также добавил, что "СВО" ведется с целью недопущения подобных атак.

ВСУ регулярно обстреливает российские объекты ВПК. Однако страдает военно-промышленный комплекс и от действий российских властей. Летом 2025 года завод "Оптрон-Ставрополь", который является единственным в России производителем силовых диодов для авиационных генераторов самолетов SJ-100, приостановил свою работу. Предприятие оказалось на грани банкротства из-за убытков, связанных с выполнением гособоронзаказа. Закупочные цены на продукцию были установлены ниже себестоимости производства.

Российский ВПК осенью 2025 года перешел к стадии спада. Производство металлоизделий снизилось, а выпуск боевой техники замедлился. Причины — дефицит бюджета, нехватка ресурсов и ужесточение санкций.

О российском ВПК и проблемах в экономике страны говорим в программе "Лицом к событию".