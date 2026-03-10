Зеленский: переговоры с Россией и США пока перенесены на будущую неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во вторник, 10 марта, что по инициативе американской стороны трехсторонние мирные переговоры с Россией и США пока перенесены на следующую неделю.

Зеленский сказал об этом, отвечая онлайн на вопросы журналистов. По его словам, переговоры планировалось провести "во вторник-среду" в Турции, но в итоге их было решено перенести из-за войны на Ближнем Востоке.

"Мы были готовы ехать в Турцию. Именно американская сторона отложила, сказала: "Давайте на следующей неделе". Это информация, которая есть на сегодня", – приводит слова Зеленского "Европейская правда".

Специальный посланник США Стив Уиткофф, один из главных советников президента Дональда Трампа, заявил во вторник в интервью CNBC, что следующий раунд трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами, вероятно, состоится "где-то на следующей неделе".

В той же беседе с CNBC спецпосланник Трампа Уиткофф сказал, что Россия отрицает передачу Ирану разведывательной информации о военных активах США. Уиткофф отметил, что опровержение прозвучало во время телефонного разговора главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным в минувший понедельник. О том, что Москва передает Тегерану разведывательную информацию для ударов по американским силам на Ближнем Востоке, ранее сообщали источники газеты The Washington Post.

Владимир Зеленский во вторник сообщил, что Украина отправила укомплектованные группы специалистов по противодействию иранским ударным дронам в первые три страны Ближнего Востока. По его словам, это Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. "Только украинский опыт может действительно помочь в этом сегодня", - добавил Зеленский, имея в виду иранские дроны "Шахед", которые Россия использует против Украины.

Ранее Зеленский говорил, что страны региона и США обратились к Киеву за такой поддержкой. Взамен, по словам президента Украины, Киев хотел бы получить "дефицитные для него" ракеты для систем противовоздушной обороны.

В беседе с журналистами 10 марта Владимир Зеленский также выразил надежду на то, что США не пойдут на уступки России и не будут снимать с неё санкции. Возможное снятие санкций украинский лидер назвал "серьёзным ударом". "Для нас это будет удар с точки зрения оружия, а для всего мира - это репутационный удар очень сложный и серьезный", - сказал Зеленский.