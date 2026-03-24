"Нельзя так со страной!"

Даже российские звезды и лояльные журналисты возмущены забоем скота, блокировкой Telegram и проблемами с интернетом. Пропагандистка Анастасия Кашеварова жалуется, что граждане не получают объяснений из Кремля, правительства и Госдумы. "Происходит ровно наоборот: блокировки, отключения, бездумное разрушение предпринимательства, варварское уничтожение скота, социальная несправедливость, правовой нигилизм. Растет стена недоверия и непонимания между народом и властью".

Газета "Московский комсомолец" опубликовала колонку обозревателя отдела политики Дмитрия Попова "Россию раскачивают по запрещенным брошюрам: борьба с реальностью в новостях недели". Попов тоже критикует забой скота, отсутствие "честной и открытой коммуникации с властью", а также глушение мобильного интернета без объяснения причин.

С начала весны в нескольких российских регионах власти массово отправляют домашний скот на убой. Фермеры говорят, что чиновники не показывают владельцам результаты анализов, а изъятые животные часто выглядят здоровыми. По одной из версий, причиной таких мер может быть не пастереллез, а более серьезное заболевание - ящур. Страны, в которых фиксируются вспышки ящура, обязаны уведомлять об этом Всемирную организацию здоровья животных. Однако, чтобы избежать ограничений на экспорт, власть может попытаться скрыть правду. Только за январь-февраль этого года Россия вдвое нарастила поставки замороженной говядины в Китай до 26,9 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Растёт недовольство и из-за ситуации с Telegram. Ожидается, что в начале апреля мессенджер будет полностью заблокирован в РФ.

Услышат ли власти ропот возмущенных? Обсуждаем с главным редактором проекта "Можем объяснить" Максимом Гликиным.