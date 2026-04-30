"Время Свободы с Андреем Шароградским"

01:10 Будет ли объявлено перемирие между Россией и Украиной на время празднования Дня Победы в России 02:55 В Магаданской области на угольном разрезе 8 человек оказались под завалом из-за обрушения породы 04:10 Возможно ли продолжение военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса 08:44 Какие факторы позволяют Ирану продолжать блокировать Ормузский пролив 15:14 Как блокада Персидского залива сказывается на экипажах застрявших там торговых судов 20:13 Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу в Северной Америке 22:28 Книга недели: Монография Дмитрия Северюхина «Иван Билибин»