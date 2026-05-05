Парламент Румынии вынес вотум недоверия кабинету Боложана

В Румынии во вторник находящиеся в оппозиции политические силы вынесли вотум недоверия прозападному консервативному правительству премьер-министра Илие Боложана. Оппозиция тем самым, как отмечает DPA, отвергла его политику жесткой экономии и планы по продаже государственных активов.

Вопрос о вотуме недоверия был инициирован националистической популистской партией "Альянс за объединение румын" (AUR) и Социал-демократической партией (PSD), которая до недавнего времени входила в коалицию Боложана.

Инициатива получила поддержку 281 члена Палаты депутатов и Сената, включая многих представителей других более мелких крайне правых объединений, что значительно превышает необходимые 233 голоса. Партии PSD и AUR занимают в общей сложности 219 мест в обеих палатах.

Теперь президенту страны Никушору Дану предстоит выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Если парламент отклонит два предложения подряд, глава государства может распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Не так давно Дан четко обозначил, что он не будет выдвигать кандидата от "антизападной" партии AUR, которая считается второй по величине группой в парламенте после PSD. Илие Боложан возглавляет правоцентристскую "Национальную либеральную партию" (PNL).

Боложан возглавил правительство Румынии в июне 2025 года. Его приоритетной целью называлось оздоровление государственных финансов. За счет повышения налогов и отмены субсидий ему удалось сократить дефицит бюджета с 9,3% ВВП в 2024 году до 7,9% - в 2025-м. Однако в апреле PSD отозвала свою поддержку правительства из-за мер жесткой экономии.