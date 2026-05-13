Игорь Липсиц: "Военный мотор экономики заглох"

В Москве и крупных городах РФ отгремел парад Победы, прошагали по площадям ветераны так называемой СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. Россия стоит перед нелегкими вопросами вызовов пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растёт инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько ещё российская экономика может поддерживать войну, и грозит ли ей национализация активов, отъём денег у населения и заморозка вкладов - обсудим с доктором экономических наук Игорем Липсицем.

Возможен ли на фоне экономических трудностей в России переход экономики страны к советской модели, и что ждёт страну в ближайшем будущем - Радио Свобода рассказал экономист Игорь Липсиц:

- Судить об этом трудно, потому что на этом пути существуют объективные преграды. Прежде всего, для возрождения советской плановой экономики нужно провести полную национализацию всех активов, то есть отменить частную собственность. Потому что очень трудно заниматься каким-то плановым управлением экономики, если у тебя есть частная компания. Либо она частная, либо государственная. Частная компания руководствуется своими интересами. Это и есть частная собственность, когда каждый действует в своих частных интересах ради своего богатства. А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес и общенародная программа развития.

Не очень понятно, как это сочетается с частными интересами. Не даром же большевики национализировали всю промышленность, природные ресурсы, всю землю, и только делали только вид, что эта земля колхозная. Изначально я - специалист по планированию народного хозяйства. В Советском Союзе Государственный план был законом, его ежегодно утверждал Верховный Совет, также раз в пять лет утверждался пятилетний план. Это был закон, обязательный к выполнению. Его можно принять и выполнять, только когда есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы планировать народное хозяйства, нужно иметь о нём информацию.

Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственный плановый орган. А в условиях частного бизнеса это получается плоховато. То есть плановая экономика не очень хорошо сочетается с рыночными реформами и частной собственностью. Для возрождения плановой экономики надо отменять частную собственность. Я думаю, это не очень понравится окружению Владимира Путина. Они привыкли на законных основаниях быть владельцами крупных частных компаний, иметь крупные состояния, и теперь ради какой-то плановой экономики отказаться от всех этих радостей. Я не очень уверен, что они к этому готовы. Может быть, у каких то чиновников такие мечты есть, но это довольно глупая история.



-Кто несет сейчас основное бремя войны и уже платит жизненным уровнем инфляции за тяготы военного времени и военной экономики? Можно ли сказать, что это – всё население?

- Население в России - это слишком общее понятие. Это большая страна, и на эту проблему надо смотреть дифференцированно. Всё-таки в России есть группа людей, которые хорошо зарабатывают на войне, об этом не надо забывать. Потому что, когда вы это забываете, вы делаете вид, что войну ведёт один Путин и группа его приближённых. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают за год всё больше роллс-ройсов. Если вы знаете, в России поставлен такой рекорд. Вообще, в России очень хорошо продаются шикарные дорогие машины стоимостью от 40 до 300 миллионов рублей.

Появилось очень много новых богатых людей, у которых до сих пор не было Lamborghini, а сейчас, по данным СМИ, есть. Жить без Lamborghini в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому в России есть около 20 процентов жителей, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая членов их семей и детей, которые богатеют на войне. Они готовы голосовать за войну всеми силами. Но большая часть населения, конечно, страдает и беднеет. Они платят за войну очень капитально.

- Чем они платят - инфляцией? И как вообще сейчас можно посчитать её размер?

-Когда в начале 90-х годов решали, какой в России будет налоговая система, у нас были жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром. Как менять налоговую систему? Егор Тимурович тогда очень "топил" за НДС - налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный в администрировании налог, его используют очень немногие страны в мире. Но Гайдар нам сказал, что мы не правы: у НДС, при всём его сложном механизме управления, есть огромное достоинство - он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда движется в темп инфляции.

Предприниматель и блогер Олег Юдин считает, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Если взять этот индикатор, то по прошлому году - это 20% . Такова реальная инфляция в России по НДС. Инфляция - это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Он помещает их на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк всё тратит моментально, с колёс, и поэтому всякое повышение цен - это снижение его реального дохода.



-Сохраняет ли ещё военная экономика свою роль локомотива, как было в первые годы войны?



-К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я где-то в 2023 году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, он заглохнет и зачахнет. Так оно и оказалось, он зачах, и мы уже видим падение даже по военной промышленности, и поэтому в целом по экономике идёт спад. Власти суетятся, объясняют это сезонным фактором – было слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней, и так далее. Об этом говорил Путин, когда объяснял падение экономики на три процента. Но это смешно - объяснять тремя календарными днями состояние экономики огромной страны, с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями. Это значит, что ситуация уже абсолютно не подконтрольная, абсолютно неуправляемая и катастрофичная, - полагает экономист Игорь Липсиц.







