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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 июня 01:13 Крым остался без топлива после украинских ударов 04:36 Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Беларуси, помогающие российским БПЛА 05:39 Почему Зеленский и другие президенты Украины вернули полученные ими государственные награды Польши 12:31 Центробанк России понизил базовую ставку всего на 0.25% 17:08 Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии 21:32 Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера лейбористов 23:39 Забастовка на Чешском телевидении и Чешском радио

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