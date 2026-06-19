Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 июня 01:13 Крым остался без топлива после украинских ударов 04:36 Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Беларуси, помогающие российским БПЛА 05:39 Почему Зеленский и другие президенты Украины вернули полученные ими государственные награды Польши 12:31 Центробанк России понизил базовую ставку всего на 0.25% 17:08 Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии 21:32 Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера лейбористов 23:39 Забастовка на Чешском телевидении и Чешском радио