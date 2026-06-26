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Конец войны и “наследники” Трампа

Конец войны и “наследники” Трампа
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Конец войны и “наследники” Трампа

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США и Иран ведут переговоры, война, кажется, позади, время поговорить о ее возможном влиянии на президентские выборы 2028 года и на противостояние главных республиканских претендентов, Джей Ди Вэнса и Марко Рубио. "Популярная Америка" с Константином Сониным и Валентином Барышниковым.

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