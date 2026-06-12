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Отличить Никсона от Кеннеди. AI –от векторов до политики

Отличить Никсона от Кеннеди. AI –от векторов до политики
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Отличить Никсона от Кеннеди. AI –от векторов до политики

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США ввели экспортные ограничения на новейшие AI модели Anthropic, которые якобы способны выявлять уязвимость компьютерных систем. Столкновение AI и политики на глазах становится одной из главных проблем нашего времени. "Популярная Америка" с Максимом Рагинским и Валентином Барышниковым.

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