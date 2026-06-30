Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 30 июня 01:09 Совбез ООН обсудил удар по автобусу в Брянской области. Владимир Зеленский: цель ударов ВСУ в глубине России – не дать Кремлю возможность затягивать войну. Дмитрий Песков признал планы Москвы импортировать нефтепродукты 07:46 Сколько времени понадобится России для внедрения на фронте системы тотального противодействия украинских дронам. Россия собирается создавать «буферную зону» в Сумской области 12:18 Последует ли аннексия Южной Осетии за недавней сменой главы самопровозглашенной республики 17:43 В результате взрыва в Монако тяжело ранен бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев и члены его семьи 20:33 Приведет ли разрушительное землетрясение в Венесуэле к потере власти в стране «боливарианскими социалистами»