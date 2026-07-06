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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 7 июля 01:01 Почему ВСУ Украины на смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты при ударе по Киеву 6 июля 05:28 Оппозиция Польши обвинила правительство в секретной передаче Украине ракет Patriot, предназначенных для обороны самой Польше 08:05 В Анкаре открывается саммит НАТО 11:39 Украина продолжает бить по российским НПЗ, Россия уничтожает украинские АЗС 17:31 Продолжение скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США по футболу, Криштиану Роналду сыграл свой последний матч на чемпионатах мира 23:59 Игорь Губерман отмечает юбилей

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