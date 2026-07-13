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Время Свободы
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

"Время Свободы с Андреем Шароградским"
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"Время Свободы с Андреем Шароградским"

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Информационный дайджест «Время Свободы» с Андреем Шароградским. Понедельник, 13 июля 01:07 Умер активно поддерживавший Украину американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 03:09 Саммит «Коалиции желающих» в Париже 04:51 Как быстро Украина научится производить системы “Patriot” 10:25 Владимир Зеленский сообщил о привлечении к ответственности виновных во взрывах в Вишнёвом 12:48 Задержан политик Борис Надеждин 15:22 США и Иран обмениваются ударами, 2 года со дня покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании 19:30 Почему Лукашенко зовет в Беларусь узбекистанцев, Россия ужесточила правила для мигрантов, а Оренбург не может себе позволить северокорейских дворников

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