Взломаннуя переписка Ксении Собчак. Политика Бориса Надеждина задержали в Москве.

В соцсетях обсуждают взломанную переписку Ксении Собчак. Хакеры выложили сообщения, в которых журналистка общается с чиновниками. Власти продолжают зачистку политического поля перед выборами в Госдуму. Политика Бориса Надеждина внесли в реестр «иноагентов», а затем задержали в Москве.