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Удары по Wildberries и «социальная смерть» релокантов

  • Антон Сергиенко
Удары по Wildberries и «социальная смерть» релокантов
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Удары по Wildberries и «социальная смерть» релокантов

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В соцсетях обсуждают удары БПЛА по логистическим центрам Wildberries: станет ли это крахом для малого бизнеса и кто ответит за сгоревшие товары. А Госдума приняла закон, лишающий прав политических эмигрантов — в сети это называют «гражданской смертью».

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