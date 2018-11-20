Мост, который обходят стороной. В Казахстане не покажут фильм четы Симоньян

Российская комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!", в которой кинокритики усмотрели пропагандистский контент, так и не вышла на казахстанский экран, несмотря на появившиеся в октябре анонсы. Причина, уверяют дистрибьюторы, в сюжетной непривлекательности картины. Впрочем Казахстан уже несколько лет старается обходить стороной тему аннексированного украинского полуострова, пишет Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода/Свободная Европа).

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" снял российский режиссер Тигран Кеосаян, а сценарий написала его жена, главный редактор финансируемого правительством России англоязычного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Вышедшая на киноэкраны в начале ноября картина, на производство которой российский Фонд кино выделил без конкурса около 100 миллионов рублей (почти полтора миллиона долларов), получил негативные отзывы критиков и продемонстрировал рекордно низкие рейтинги как на российском "КиноПоиске" – 2,3 балла из 10, так и на всемирно известном киноресурсе IMDB (Internet Movie Database) – один балл из 10.

Сюжет фильма переносит зрителя в аннексированный Россией Крым, где полным ходом ведется строительство моста через Керченский пролив, а герои фильма – среди которых есть молодые строители, привлекательные девушки-археологи, столичные пиарщики, крымские татары и американские журналисты – счастливы и позитивны. На протяжении всей кинокартины они оказываются в различных забавных, по мнению создателей фильма, ситуациях и выясняют друг с другом отношения – преимущественно сердечного характера.

Многие кинолюбители и кинокритики называют этот фильм пропагандистским, давая ему нелестные оценки. Например, кинокритик Антон Долин довольно резко высказался о ленте: "Горячие головы могли бы назвать “Крымский мост” пропагандой. И зря. Пропаганда – это организованная машина, управляемая умным и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное – безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности (это ладно), но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия; мир, безнадежно искривленный благодушной фантазией влюбленных во власть лоялистов".

​Анонсировали, но не показали

В Казахстане "Крымский мост. Сделано с любовью!" планировался к показу на большом экране, а на развлекательных сайтах, где также можно приобрести билеты в кино, были опубликованы анонсы о фильме. Но казахстанский зритель его так и не увидел.

Дистрибуцией "Крымского моста" занимается российская кинокомпания "Централ Партнершип", представители которой рассказали, что комедию собирались пустить в прокат в Казахстане, однако от местных кинопрокатчиков поступило очень мало заявок.

"Казахстанские прокатчики присутствуют на кинорынке в Москве и Питере, смотрят на российский кинорынок и ориентируются по тому, что происходит там, – отметил представитель кинокомпании. – Да еще казахстанских премьер было очень много. Я помню, мы еще в Питере уточняли, спрашивали у всех, но [зрители] вставали и уходили, к сожалению. Вроде бы мы сообщали, что он из проката выбыл. Может быть, мы его потом покажем. Вы же понимаете, что начиная с октября насыщенная роспись по всяким блокбастерам, плюс наши отечественные фильмы".

Казахстан в вопросе кинопроката традиционно движется в фарватере российского выбора, показывая картины, которые выходят у северного соседа, и отвергая фильмы, не получившие одобрение Москвы. В этом году, например, в Казахстане не стали показывать британскую историческую комедию "Смерть Сталина". Местные кинотеатры отказались от нее после того, как киноленту не пустили в прокат в России – там власти решили, что в картине оскверняются советский гимн, ордена, медали, а маршал Жуков "изображен придурком". В 2015 году Казахстан отказался от триллера совместного производства США, Великобритании, Чехии и Румынии "Номер 44", когда картина не получила в России прокатное удостоверение.

Отсутствие "Крымского моста" в казахстанском прокате кинокритик Олег Борецкий связывает с "осторожничаньем" прокатчиков. Официального запрета "сверху", он полагает, не было и, скорее всего, кинопрокатчики учли конъюнктуру, поскольку "они являются такими же людьми, которые живут в таком же казахстанском обществе, как и все мы":

"У нас всегда идет баланс: если чувствуется, что [в фильме] есть политический или идеологический нюанс, который может быть воспринят не так или может вызвать какие-то не те настроения по поводу России или Украины, так что ничего страшного не будет, если такой фильм не выйдет в прокат, – рассуждает Олег Борецкий. – Ну а с другой стороны, может быть, они просто решили: ну а зачем давать в прокат? Это российская картина – с таким названием и сюжетом она погоды [в Казахстане] не сделает, а у нас в это же время выходят другие фильмы, на которые точно пойдут".

Чувствительная тема Крыма

С "крымской темой" осторожничают в Казахстане не только в кинопрокате. После так называемого референдума в Крыму в 2014 году, где незадолго до этого появились "зеленые человечки" – российские военные в форме без опознавательных знаков, Астана выпустила заявление с обтекаемыми формулировками. В нем, в частности, говорилось, что Казахстан подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с Уставом ООН и что в Казахстане "с пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся условиях". В Генеральной Ассамблее ООН большинство государств признали этот референдум незаконным, Казахстан же во время голосования воздержался.

Крымский мост, точнее, его снимок, по сообщениям СМИ, недавно оказался в центре локальной дискуссии в кулуарах форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 9 ноября в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, президенты двух стран – Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин – обсуждали потенциал туристической сферы в приграничных регионах и посетили туристическую выставку.

Российское издание "Московский комсомолец" и некоторые другие СМИ написали, что служба протокола Нурсултана Назарбаева "пришла в ужас", заметив стенд с фотографией Крымского моста. Казахстанская сторона пыталась заделать снимок панелями с искусственной растительностью. Однако российская сторона, пишет издание, выступила против: "организаторам было объявлено, что Крымский мост для России – это повод не для стыда, а для гордости". В результате, продолжает газета, стенд остался, но в ходе экскурсии было решено не проводить мимо него президентов.

12 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что казахстанская сторона на туристической выставке просила изменить маршрут президентов таким образом, чтобы они не проходили мимо стенда с изображением Крымского моста.

В пресс-службе президента Казахстана информацию о предполагаемом инциденте в Петропавловске с фотографией моста в Крым опровергли:

"Такого не было. Там была выставка, и каждая область, как со стороны Казахстана, так и со стороны России, представляла свои туристические места. А вот насчет моста мы впервые слышим, если честно".

Осенью 2015 года казахская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа писала, что в казахстанских учебниках по географии и истории аннексированный Крым был указан субъектом Российской Федерации. Посольство Украины после этой статьи направило ноту в Астану и попросило отозвать учебники из средних школ. Издательство "Мектеп", занимавшееся разработкой учебников, внесло коррективы, а уже в следующем году абзацы, в которых Крым указывается российской территорией, исчезли из учебников совсем.

Тем не менее Казахстан продолжает избегать крымской темы и по сей день. В сентябре 2018 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Астана выступила против включения в повестку дня вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Вместе с Казахстаном обсуждение отклонили Россия, Беларусь, Армения, Бурунди, Иран, Сирия, Мьянма, Никарагуа, Судан, Куба, Филиппины и Венесуэла.