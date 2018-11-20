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Мир

Мост, который обходят стороной. В Казахстане не покажут фильм четы Симоньян

Премьера фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью!". Москва, 29 октября 2018 года.

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Российская комедия "Крымский мост. Сделано с любовью!", в которой кинокритики усмотрели пропагандистский контент, так и не вышла на казахстанский экран, несмотря на появившиеся в октябре анонсы. Причина, уверяют дистрибьюторы, в сюжетной непривлекательности картины. Впрочем Казахстан уже несколько лет старается обходить стороной тему аннексированного украинского полуострова, пишет Радио Азаттык (казахская служба Радио Свобода/Свободная Европа).

Фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" снял российский режиссер Тигран Кеосаян, а сценарий написала его жена, главный редактор финансируемого правительством России англоязычного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Вышедшая на киноэкраны в начале ноября картина, на производство которой российский Фонд кино выделил без конкурса около 100 миллионов рублей (почти полтора миллиона долларов), получил негативные отзывы критиков и продемонстрировал рекордно низкие рейтинги как на российском "КиноПоиске" – 2,3 балла из 10, так и на всемирно известном киноресурсе IMDB (Internet Movie Database) – один балл из 10.

Российский режиссер Тигран Кеосаян и его жена Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.
Российский режиссер Тигран Кеосаян и его жена Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

Сюжет фильма переносит зрителя в аннексированный Россией Крым, где полным ходом ведется строительство моста через Керченский пролив, а герои фильма – среди которых есть молодые строители, привлекательные девушки-археологи, столичные пиарщики, крымские татары и американские журналисты – счастливы и позитивны. На протяжении всей кинокартины они оказываются в различных забавных, по мнению создателей фильма, ситуациях и выясняют друг с другом отношения – преимущественно сердечного характера.

Многие кинолюбители и кинокритики называют этот фильм пропагандистским, давая ему нелестные оценки. Например, кинокритик Антон Долин довольно резко высказался о ленте: "Горячие головы могли бы назвать “Крымский мост” пропагандой. И зря. Пропаганда – это организованная машина, управляемая умным и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное – безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности (это ладно), но и от элементарных законов сюжетосложения и правдоподобия; мир, безнадежно искривленный благодушной фантазией влюбленных во власть лоялистов".

Президент России Владимир Путин ведет грузовик через Крымский мост на церемонии открытия 15 мая 2018 года.
Президент России Владимир Путин ведет грузовик через Крымский мост на церемонии открытия 15 мая 2018 года.

​Анонсировали, но не показали

В Казахстане "Крымский мост. Сделано с любовью!" планировался к показу на большом экране, а на развлекательных сайтах, где также можно приобрести билеты в кино, были опубликованы анонсы о фильме. Но казахстанский зритель его так и не увидел.

Дистрибуцией "Крымского моста" занимается российская кинокомпания "Централ Партнершип", представители которой рассказали, что комедию собирались пустить в прокат в Казахстане, однако от местных кинопрокатчиков поступило очень мало заявок.

"Казахстанские прокатчики присутствуют на кинорынке в Москве и Питере, смотрят на российский кинорынок и ориентируются по тому, что происходит там, – отметил представитель кинокомпании. – Да еще казахстанских премьер было очень много. Я помню, мы еще в Питере уточняли, спрашивали у всех, но [зрители] вставали и уходили, к сожалению. Вроде бы мы сообщали, что он из проката выбыл. Может быть, мы его потом покажем. Вы же понимаете, что начиная с октября насыщенная роспись по всяким блокбастерам, плюс наши отечественные фильмы".

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян
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Казахстан в вопросе кинопроката традиционно движется в фарватере российского выбора, показывая картины, которые выходят у северного соседа, и отвергая фильмы, не получившие одобрение Москвы. В этом году, например, в Казахстане не стали показывать британскую историческую комедию "Смерть Сталина". Местные кинотеатры отказались от нее после того, как киноленту не пустили в прокат в России – там власти решили, что в картине оскверняются советский гимн, ордена, медали, а маршал Жуков "изображен придурком". В 2015 году Казахстан отказался от триллера совместного производства США, Великобритании, Чехии и Румынии "Номер 44", когда картина не получила в России прокатное удостоверение.

сцена из фильма
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Минкульт личности

Отсутствие "Крымского моста" в казахстанском прокате кинокритик Олег Борецкий связывает с "осторожничаньем" прокатчиков. Официального запрета "сверху", он полагает, не было и, скорее всего, кинопрокатчики учли конъюнктуру, поскольку "они являются такими же людьми, которые живут в таком же казахстанском обществе, как и все мы":

Кинокритик Олег Борецкий.
Кинокритик Олег Борецкий.

"У нас всегда идет баланс: если чувствуется, что [в фильме] есть политический или идеологический нюанс, который может быть воспринят не так или может вызвать какие-то не те настроения по поводу России или Украины, так что ничего страшного не будет, если такой фильм не выйдет в прокат, – рассуждает Олег Борецкий. – Ну а с другой стороны, может быть, они просто решили: ну а зачем давать в прокат? Это российская картина – с таким названием и сюжетом она погоды [в Казахстане] не сделает, а у нас в это же время выходят другие фильмы, на которые точно пойдут".

Чувствительная тема Крыма

С "крымской темой" осторожничают в Казахстане не только в кинопрокате. После так называемого референдума в Крыму в 2014 году, где незадолго до этого появились "зеленые человечки" – российские военные в форме без опознавательных знаков, Астана выпустила заявление с обтекаемыми формулировками. В нем, в частности, говорилось, что Казахстан подчеркивает свою приверженность фундаментальным принципам международного права в соответствии с Уставом ООН и что в Казахстане "с пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся условиях". В Генеральной Ассамблее ООН большинство государств признали этот референдум незаконным, Казахстан же во время голосования воздержался.

Вид на автодорожный Крымский мост. Май 2018 года.
Вид на автодорожный Крымский мост. Май 2018 года.

Крымский мост, точнее, его снимок, по сообщениям СМИ, недавно оказался в центре локальной дискуссии в кулуарах форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 9 ноября в Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, президенты двух стран – Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин – обсуждали потенциал туристической сферы в приграничных регионах и посетили туристическую выставку.

Российское издание "Московский комсомолец" и некоторые другие СМИ написали, что служба протокола Нурсултана Назарбаева "пришла в ужас", заметив стенд с фотографией Крымского моста. Казахстанская сторона пыталась заделать снимок панелями с искусственной растительностью. Однако российская сторона, пишет издание, выступила против: "организаторам было объявлено, что Крымский мост для России – это повод не для стыда, а для гордости". В результате, продолжает газета, стенд остался, но в ходе экскурсии было решено не проводить мимо него президентов.

12 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что казахстанская сторона на туристической выставке просила изменить маршрут президентов таким образом, чтобы они не проходили мимо стенда с изображением Крымского моста.

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев рассматривают камчу на туристической выставке. Петропавловск, 9 ноября 2018 года.
Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев рассматривают камчу на туристической выставке. Петропавловск, 9 ноября 2018 года.

В пресс-службе президента Казахстана информацию о предполагаемом инциденте в Петропавловске с фотографией моста в Крым опровергли:

"Такого не было. Там была выставка, и каждая область, как со стороны Казахстана, так и со стороны России, представляла свои туристические места. А вот насчет моста мы впервые слышим, если честно".

Осенью 2015 года казахская служба Радио Свобода/Радио Свободная Европа писала, что в казахстанских учебниках по географии и истории аннексированный Крым был указан субъектом Российской Федерации. Посольство Украины после этой статьи направило ноту в Астану и попросило отозвать учебники из средних школ. Издательство "Мектеп", занимавшееся разработкой учебников, внесло коррективы, а уже в следующем году абзацы, в которых Крым указывается российской территорией, исчезли из учебников совсем.

Тем не менее Казахстан продолжает избегать крымской темы и по сей день. В сентябре 2018 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН Астана выступила против включения в повестку дня вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Вместе с Казахстаном обсуждение отклонили Россия, Беларусь, Армения, Бурунди, Иран, Сирия, Мьянма, Никарагуа, Судан, Куба, Филиппины и Венесуэла.

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