Конец "Чеченфильма". Злоключения первой чеченской киностудии

"Варвар с руками по плечи в крови" – так называл Рамзана Кадырова кинорежиссер Инал Шерипов в 2013 году, став министром культуры Чеченской республики Ичкерия в изгнании. Всего за 4 года до этого, в 2009-м, Шерипов вернулся в Россию из США, чтобы помочь президенту Чечни создать первую в республике государственную киностудию "Чеченфильм". Взгляды режиссера и Кадырова на кино оказались диаметрально противоположными, и в 2012-м году Шерипов снова уехал на Запад. В понедельник стало известно, что МВД России возбудило против бывших сотрудников его студии (а возможно, и против него самого) уголовное дело о мошенничестве из-за 22 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры "Чеченфильму" для съемок картины "Тоска" по рассказу Чехова.

Этот проект не удалось завершить из-за недовольства чеченских чиновников, желавших вместо экранизации произведения русского писателя видеть на экране "героический эпос", основанный на чеченском материале: государственное унитарное предприятие (ГУП) "Киностудия "Чеченфильм" было ликвидировано, а вместо него развитием кино в республике стало заниматься ООО с таким же названием, которым руководят лояльные Кадырову чеченский кинопродюсер-самоучка Беслан Терекбаев и его младший брат Магомед. ООО "Киностудия "Чеченфильм" снимает патриотические фильмы "без сцен, противоречащих исламу", но у этой компании тоже возникли проблемы. 14 марта суд лишил ее директора Магомеда Терекбаева права занимать эту должность из-за повторно совершенного административного правонарушения: "непредставления или представления недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Источник Радио Свобода, знакомый с ситуацией вокруг ГУП "Киностудия "Чеченфильм", но пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности, подтвердил информацию о возбуждении уголовных дел против ряда ее бывших сотрудников. Утром в понедельник об уголовном деле со ссылкой на источники в киноотрасли и Центральном аппарате МВД написал РБК. По данным этого издания, которые подтверждают и источники "Свободы", дело возбуждено на основании материалов прокуратуры по части 4-й статьи 159 УК РФ ("Мошенничество") и касается финансирования Министерством культуры России фильма "Тоска" по одноименному рассказу Чехова, который должен был стать первым проектом ГУП "Киностудия "Чеченфильм".

На финансирование этой картины, как следует из решения Арбитражного суда Москвы от 15 июля 2014 года (полный текст, .pdf), Министерство культуры России выделило почти 22 миллиона рублей (более 600,000 долларов по курсу на 2012 год). Деньги, как говорится в решении, были перечислены, а фильм – не снят. Министерство культуры требует вернуть их с неустойкой в размере 1,5 миллиона рублей. РБК связывает уголовное дело с целой кампанией по ревизии государственных субсидий на кинопроизводство. По данным издания, после жалобы министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру, там начали проверки более 20 киностудий, оказавшихся должниками Фонда кино и Министерства культуры и возбудили два уголовных дела (не считая дела "Чеченфильма"). На самом деле, как выяснило Радио Свобода, причиной возбуждения уголовного дела против сотрудников ГУП "Киностудия "Чеченфильм" может быть личная месть Рамзана Кадырова человеку, который перешел в стан его заклятых врагов – чеченского правительства в изгнании Ахмеда Закаева.

"Оды святому семейству"

Инал Шерипов родился в 1971 году в Грозном, в начале 90-х переехал в Москву, писал музыку к детским фильмам на студии "Союзмультфильм", затем – работал на ОРТ и в "Центральной студии документальных фильмов". Уехал в США (по словам самого Шерипова, его туда пригласил Мартин Скорцезе), читал лекции о кино в университете Сан-Диего, позиционировал себя как противник "коммерческого" и "аттракционного кино". За свои фильмы Шерипов несколько раз получал международные призы и сам входил в жюри нескольких фестивалей – например, российского фестиваля мусульманского кино "Золотой Минбар". В 2003 году его фильм "Город мой Грозный" был показан на фестивале документальных фильмов о Чечне, который был частично сорван властями: они требовали отменить показ нескольких картин из-за "антироссийской направленности", и, как утверждали организаторы, под их давлением дирекция московского Киноцентра согласилась снять с показа ряд фильмов (фильм Шерипова в их число не попал).

"​Сегодня мне очень тяжело говорить о том, кем я себя ощущаю. Я, наверное, вышел за пределы каких-то национальных рамок. И, как ни банально это звучит, я человек мира", – говорил о себе Шерипов в интервью 2005 года. Уже тогда он собирался снимать в Чечне "Короля Лира" и рассчитывал получить на этот проект финансирование Госкино, но идея так и осталась нереализованной. Зато в 2009 году Шерипову, казалось, улыбнулась удача: он одним из первых откликнулся на планы Рамзана Кадырова создать национальную чеченскую киностудию и был назначен главой специально созданного с этой целью ГУП "Киностудия "Чеченфильм".

С этого момента официальные чеченские СМИ стали писать о Шерипове исключительно как об "одной из самых видных фигур национального кинематографа". В попечительский совет "Чеченфильма" вошли люди, которых сам Шерипов назвал "ориентирами как в профессиональном аспекте, так и в эстетическом": сам Рамзан Кадыров, тогдашний председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурахманов, президент "Мосфильма" Карен Шахназаров, скульптор Зураб Церетели, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, главный редактор "Огонька" Виктор Лошак и другие. Шахназаров, в частности, обещал помочь "Чеченфильму" площадками для съемок, которых в самой республике еще не было, и подготовкой кадров из числа талантливой чеченской молодежи. Ректор ВГИКа Владимир Малышев пообещал новой студии устраивать ребят из Чечни на учебу.

В интервью РИА "Новости" Шерипов рассказывал, что частичное финансирование первой картины "Чеченфильма"по рассказу Чехова "Тоска" ГУП выиграл в 2010-м году на конкурсе, организованном Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям к 150-летию писателя. "Это малобюджетный проект – на 2 миллиона долларов. Пятьдесят процентов мы надеемся получить от министерства культуры, и 50 процентов – от частного инвестора". Главную роль в фильме должен был играть чеченский актер Дагун Омаев, кроме него Шерипов планировал задействовать в съемках Людмилу Гурченко, Владимира Этуша и Алексея Петренко.

Власть в республике принадлежит определенной социальной группе

Впрочем, "роман" Шерипова с чеченскими властями длился сравнительно недолго: уже в 2012 году он покинул пост директора ГУП "Киностудия "Чеченфильм" из-за того, что его опыт оказался на родине "невостребованным". "Причина проста – власть в республике принадлежит определенной социальной группе, к которой я не принадлежу. А у нее есть свое представление не только о кинематографе, но и об искусстве – оно должно формировать героический эпос для отдельных индивидуумов, а кино, в частности, должно этот эпос мифологизировать. Мое мнение оказалось диаметрально противоположным", – говорил Шерипов в другом интервью в феврале 2013 года.

Из дальнейшей судьбы чеченского кино можно предположить, что республиканским властям не очень понравилась идея съемок фильма по рассказу русского писателя – которые, ко всему прочему, должны были проходить не в самой Чечне, а преимущественно на "Мосфильме". Как говорит источник Радио Свобода, на момент расставания Инала Шерипова и "Чеченфильма" от Минкульта на съемки "Тоски" была получена не вся сумма, а лишь половина – около 10 миллионов рублей. Остальные деньги якобы должны были быть перечислены двумя дополнительными траншами, причем последний платеж ведомство Владимира Мединского обещало сделать только после сдачи картины. Шерипову якобы удалось договориться, что оставшиеся средства из необходимых для съемок 2 миллионов долларов дадут частные инвесторы из Люксембурга, но после разрыва отношений между "Чеченфильмом" и Шериповым они отказались от финансирования фильма. Договориться с властями Чечни хотя бы о каком-то финансировании тоже не удалось: "Ни одно местное министерство нас не финансировало, но все местные надзорные органы систематически нас проверяли. Чтобы проверки прекратились, нужно было просто признать непорочность власти и петь оды святому семейству, но я решил, что для меня это слишком высокая цена", – вспоминал Шерипов в интервью "Медузе" в сентябре 2017 года.

Формально государственное унитарное предприятие "Киностудия "Чеченфильм" было ликвидировано 8 сентября 2014 года. На этот момент, говорит источник Радио Свобода, полученные от Минкульта 10 миллионов были потрачены на подготовку к съемкам картины "Тоска".

"Посильная лепта"

Ровно за год до этой даты, в октябре 2013 года, в Чечне было создано общество с ограниченной ответственностью, название которого полностью копировало название ГУПа, директором которого был Инал Шерипов: "Киностудия "Чеченфильм". ООО возглавили два брата: Магомед и Беслан Терекбаевы. 29-летний Магомед стал директором, а 38-летний Беслан – генеральным продюсером. Тогда же чеченские власти предложили Беслану Терекбаеву возглавить государственное управление по кинематографии при министерстве культуры Чечни (этим ведомством Терекбаев-старший руководил с 2013 по 2017 год). Первым проектом компании стала многосерийная мелодрама "Деган аз" – "Зов сердца": 12 серий, полностью снятых в Чечне с чеченскими актерами "с учетом чеченских национальных традиций".

Беслан Терекбаев ради кино оставил карьеру врача. "Понял, что это не его", – говорится в репортаже корреспондента сайта "Кинопоиск" из Грозного, куда в августе 2017 года Терекбаев пригласил целую группу журналистов из Москвы. До того, как возглавить "Чеченфильм", Беслдан Терекбаев снимал свадьбы и рекламные ролики, но уже в 2007 году начал продюсировать и снимать короткометражные художественные фильмы на чеченском языке.

В декабре 2012 года, когда Инал Шерипов уже покинул Россию, но государственное унитарное предприятие "Киностудия "Чеченфильм" еще не было ликвидировано, а ООО с таким же названием еще не появилось, Беслан Терекбаев говорил в интервью о блестящем будущем чеченского кино, называя себя продюсером студии: "Мы, в первую очередь, ставим перед собой задачу создавать кино, которое можно было бы смотреть в кругу семьи и получить массу хороших впечатлений. В основном, кино на чеченском языке, но есть фильмы и на русском языке. Кроме того, так как кино это и хороший инструмент формирования самосознания народа, через кино можно популяризировать нашу культуру. Стараемся и в этом отношении не отставать. Глава республики Рамзан Кадыров уделяет этому вопросу большое внимание, и мы вносим свою посильную лепту. В своих кинокартинах стараемся отобразить богатство, самобытность, особенность культуры народа Чечни".

Рамзан Кадыров на киностудии "Чеченфильм", декабрь 2016 года:

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По словам Текрекбаева, для полноценной работы студии нужно "хотя бы 30 миллионов в год". Данные источника Радио Свобода отчасти проливают свет на то, почему Терекбаев называл себя "продюсером" "Чеченфильма" еще в то время, когда на смену ГУПу не пришло возглавляемое его братом ООО: согласно ним, после ухода из ГУП "Киностудия "Чеченфильм" Инала Шерипова в 2012 году Терекбаев был назначен исполняющим его обязанности, и часть оставшихся денег Министерства культуры, выделенных на фильм "Тоска", могла достаться ему и быть использована на первые проекты новой студии. По этой версии, Беслан Терекбаев некоторое время одновременно возглавлял две структуры: умирающий ГУП и вновь созданное ООО с одинаковыми названиями. Радио Свобода не удалось найти в открытых источниках указа о назначении Терекбаева главой ГУП "Чеченфильм" или подтвердить эту информацию у него самого.

Запросы у новой студии выросли, но и финансирование стало получить легче: деньги продолжало давать Министерство культуры (например, более 40 миллионов рублей на совместную индийско-чеченскую ленту "Лучшие друзья") и частные инвесторы в Чечне. "Если хотя бы 30 миллионов в год нам выделяли бы на производство, тогда мы снимали бы свободно. А сейчас нам нужно привлекать инвесторов, а это, в основном, коммерческие компании, фабрики, торговые базы. Им не нужны социальные фильмы, им нужен продукт, моментально притягивающий зрителя, чтобы реклама привлекла максимум внимания", – говорит Терекбаев. По его словам, он несколько раз отказывался от денег на развитие кино, предложенных лично Рамзаном Кадыровым, но "трехэтажное здание и два гектара земли" ООО "Киностудия "Чеченфильм" от главы республики все-таки приняла. В августе 2017 года Терекбаев не без гордости признавался, что многие сложные вопросы при съемках кино в Чечне может решить "по одному звонку". Кроме всего прочего, в 2016-м году ООО "Киностудия "Чеченфильм" получила два гранта Фонда кино на "на переоборудование двух кинотеатров" в Грозном.

При Терекбаеве "Чеченфильм" пока поучаствовал в съемках лишь одного полнометражного фильма, да и то лишь в сотрудничестве с корпорацией "Русская Фильм Группа" (RFG): военной драмы "Прощаться не будем" все с тем же чеченским актером Дагуном Омаевым, несостоявшейся звездой чеховской "Тоски". Съемки проходили не в Чечне, а в Твери. Бюджет картины неизвестен, но сборы оказались более, чем скромными – всего 87 тысяч долларов. Рейтинг фильма на "Кинопоиске" – 5,8 из 10. Терекбаев в качестве продюсера занимается не только фильмами, но и мультипликацией: в 2015 году он лично перевел на чеченский язык и озвучил мультфильмы "Лунтик" и "Шрек".

"Киношник" против "садиста"

ООО "Киностудия "Чеченфильм" не только пытается снимать кино сама, но и предоставляет съемочные мощности другим продюсерским компаниям. Одним из самых известных фильмов, снятых в Чечне с участием мировых звезд кино, должна была стать криминальная драма "Виктор" (рабочее название – "Бирюза") с Жераром Депардье и Элизабет Херли. Картина вышла в прокат в 2014 году, в ней были задействованы десятки чеченских актеров, съемки проходили в Грозном, но с тех пор, как писал в 2017 году побывавший в столице Чечни корреспондент "Кинопоиска", чеченские власти не очень любят вспоминать об этой истории: при бюджете в 10 миллионов долларов "Виктор" собрал в прокате по России и СНГ менее 8 миллионов рублей, получив разгромные рецензии критиков.

Одним из этих критиков стал и бывший директор ГУП "Киностудия "Чеченфильм" Инал Шерипов. После разрыва с Рамзаном Кадыровым и отъезда из России в Бельгию Шерипов вошел в правительство "Чеченской республики Ичкерия" в изгнании, став в нем вице-премьером и министром культуры, образования и науки. В марте 2013 года Шерипов опубликовал в польской газете "Gazeta Polska Codzienne" открытое письмо к Жерару Депардье с призывом "не брать подачек из рук диктатора", "чьи руки в крови не по локоть, а по плечи": "Мой разум отказывается понимать то, что человек, который вырос на гуманистических идеалах Антуана Экзюпери и Виктора Гюго, который восхищался Жанной д’Арк и Шарлем де Голлем, который является частью великой французской культуры может снизойти до того, чтобы прислуживать монстру, который сам лично убивал и пытал; садисту, которому закрыт въезд в любую цивилизованную страну, так как он обвиняется в преступление против человечества; сатрапу, чьи "эскадроны смерти" убивают его политических противников и просто тех, кто не угодил его тираническим прихотям; коллаборационисту, который навсегда останется в истории как "чеченский Квислинг".

В ответ на это послание депутат чеченского парламента и один из ближайших соратников Кадырова Джамбулат Умаров разразился в адрес Шерипова язвительным фельетоном на сайте информационного агентства "Грозный-Информ": "Будь понежнее, "киношник". Спалят, даже не чихнешь. Сгинешь в сырых застенках Тауэра, как говориться: "кина не будет - киньщик угорел..." Да, еще, блаженный... Про Чечню забудь... Будем считать, что не твой уровень. Уж больно "высок" у тебя полет. Куда нам, "жителям гор", не осмыслим... Не умничай, а то помнишь, что в романе Алексея Толстого "Хождение по мукам", Лева Задов сказал Рощину в поезде, когда тот умничал: "Спрячь зюби, касатик..- вирву". Шутка... Бывай, "диссидент".

Радио Свобода не удалось получить комментарий Инала Шерипова об уголовном деле против сотрудников "ГУП "Киностудия "Чеченфильм" или подтвердить, что он сам является одним из его фигурантов. Не ответил на присланные ему вопросы и Беслан Терекбаев, у которого Радио Свобода пыталось узнать, в частности, за что был отстранен судом от должности директора студии "Чеченфильм" его брат Магомед и кто возглавляет ООО в настоящее время. Телефон студии "Чеченфильм", указанный на ее сайте, в понедельник и во вторник не отвечал. Не дают комментариев о "деле Чеченфильма" в МВД и Министерстве культуры. Зато не остались в стороне от конфликта представители Рамзана Кадырова: его пресс-секретарь Альви Каримов рассказал, что узнал об уголовном деле против ГУП "Киностудия "Чеченфильм" "из прессы" и пояснил, что власти Чечни не имеют к этому предприятию "никакого отношения": "Это был ГУП при министерстве национальной политики, но это самостоятельное юридическое лицо, которое полностью несет ответственность за свою финансовую, хозяйственную, любую иную деятельность". По словам Каримова, Рамзан Кадыров "не давал публичного или письменного согласия на то, чтобы его включили в состав попечителей киностудии ГУП "Чеченфильм", а уголовное дело о мошенничестве "наносит огромный ущерб добропорядочной киностудии ООО "Чеченфильм", генеральным директором и продюсером которой является Беслан Терекбаев".