Администрация президента США Джо Байдена во вторник обнародовала план ужесточения правил предоставления политического убежища иностранцам. В нём автоматически будет отказано людям, которые попали в страну через мексиканскую границу, и не искали защиты в странах по пути следования в США.

План Байдена практически дублирует меры, предпринятые администрацией его предшественника Дональда Трампа, и впоследствии заблокированные федеральными судами по запросу правозащитных групп и политиков из Демократической партии, к которой принадлежит действующий президент.

Исключения из правила будут сделаны для просителей, находящихся под угрозой насильственных преступлений или торговли людьми, людям в критическом состоянии здоровья, несовершеннолетним без взрослых или просителям, обратившимся за помощью к США в связи непреодолимыми обстоятельствами.

Президент Байден первоначально пообещал восстановить доступ к получению убежища, который был ограничен при его предшественнике Дональде Трампе. Но защитники прав мигрантов и некоторые коллеги-демократы критикуют его за то, что он все чаще придерживается ограничений в стиле своего предшественника, отмечает Голос Америки.

Власти сообщают о невозможности справиться с потоком мигрантов с помощью существующих мер. В январе границу США ежедневно пересекали пять тысяч просителей убежища. После отмены ограничений, вызванных пандемией коронавируса, ежедневное число просителей может увеличиться до 13 тысяч, говорится в опубликованном документе. Большей части просителей позднее отказывают в убежище, но рассмотрение этих дел в судах может затягиваться на годы.

После перехода через мексиканскую границу убежища в последние годы попросили сотни граждан России. Они пользуются тем, что россиянам не нужна виза для прибытия в Мексику.

В 2022 году убежище по такой схеме получил выступивший против войны депутат Городской думы Владивостока Виктор Каменщиков. В декабре убежища запросил перешедший через границу военный инженер с Казанского авиазавода, в июле — бывший журналист "Базы" Пётр Коронаев, весной — журналистка "Новая газеты" Елизавета Кирпанова.