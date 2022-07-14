Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Московского журналиста арестовали при нелегальном переходе границы с США

Погранпереход в Тихуане, архив

Работавший на интернет-издание "База" журналист Пётр Коронаев и его жена Татьяна были арестованы при нелегальном переходе границы США из Мексики. Их поместили в миграционную тюрьму, они попросили политического убежища, сообщает "База".

Семейная пара решила покинуть Москву после февральского вторжения России в Украину, говорится в материале. Сначала они перебрались в Турцию, а затем решили пробраться в США. Они попытались сделать это с другими гражданами России через погранпереход между городами Тихуана и Сан-Диего.

С четвёртой попытки автомобиль, которым управляла Татьяна, смог пройти через мексиканских пограничников, но был задержан американскими. Журналистов поместили в миграционные тюрьмы. Петру Коронаеву удалось выйти из своей в ожидании рассмотрения его дела, рассказывает "База".

  • В материале сказано, что семья опасалась преследования из-за своей антивоенной позиции. Кроме того, их имена оказались в попавшей в публичный доступ базе сторонников политика Алексея Навального. В мае 2021 года "База" сообщала, что по адресу прописки Коронаева в Москве приходил сотрудник полиции, чтобы уточнить его место жительства и телефон.
  • В июне "Новая газета. Европа" опубликовала материал журналистки "Новая газеты" Елизаветы Кирпановой, которая весной вместе с мужем Григорием Манучаровым нелегально перешли границу США в том же месте. Они также были помещены в депортационную тюрьму и освобождены до рассмотрения их дела судом. Сейчас они готовят для суда доказательства, что им грозила опасность в России, сообщал канал "Настоящее время".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG