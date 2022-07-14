Работавший на интернет-издание "База" журналист Пётр Коронаев и его жена Татьяна были арестованы при нелегальном переходе границы США из Мексики. Их поместили в миграционную тюрьму, они попросили политического убежища, сообщает "База".
Семейная пара решила покинуть Москву после февральского вторжения России в Украину, говорится в материале. Сначала они перебрались в Турцию, а затем решили пробраться в США. Они попытались сделать это с другими гражданами России через погранпереход между городами Тихуана и Сан-Диего.
С четвёртой попытки автомобиль, которым управляла Татьяна, смог пройти через мексиканских пограничников, но был задержан американскими. Журналистов поместили в миграционные тюрьмы. Петру Коронаеву удалось выйти из своей в ожидании рассмотрения его дела, рассказывает "База".
- В материале сказано, что семья опасалась преследования из-за своей антивоенной позиции. Кроме того, их имена оказались в попавшей в публичный доступ базе сторонников политика Алексея Навального. В мае 2021 года "База" сообщала, что по адресу прописки Коронаева в Москве приходил сотрудник полиции, чтобы уточнить его место жительства и телефон.
- В июне "Новая газета. Европа" опубликовала материал журналистки "Новая газеты" Елизаветы Кирпановой, которая весной вместе с мужем Григорием Манучаровым нелегально перешли границу США в том же месте. Они также были помещены в депортационную тюрьму и освобождены до рассмотрения их дела судом. Сейчас они готовят для суда доказательства, что им грозила опасность в России, сообщал канал "Настоящее время".
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