Работавший на интернет-издание "База" журналист Пётр Коронаев и его жена Татьяна были арестованы при нелегальном переходе границы США из Мексики. Их поместили в миграционную тюрьму, они попросили политического убежища, сообщает "База".

Семейная пара решила покинуть Москву после февральского вторжения России в Украину, говорится в материале. Сначала они перебрались в Турцию, а затем решили пробраться в США. Они попытались сделать это с другими гражданами России через погранпереход между городами Тихуана и Сан-Диего.

С четвёртой попытки автомобиль, которым управляла Татьяна, смог пройти через мексиканских пограничников, но был задержан американскими. Журналистов поместили в миграционные тюрьмы. Петру Коронаеву удалось выйти из своей в ожидании рассмотрения его дела, рассказывает "База".