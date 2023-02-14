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Yahoo News сообщил об инженере из Казани, просившем убежище в США

Российский военный инженер, который работал над стратегическим бомбардировщиком Ту-160, попросил США в конце декабря прошлого года предоставить ему убежище и предлагал раскрыть некоторые из наиболее охраняемых секретов. Yahoo News утверждает, что узнало об этом из несекретного отчёта американской Погранично-таможенной службы.

Как отмечается, россиянин вместе с семьёй приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд на американскую территорию. В разговоре с охраной он упомянул, что опасается преследования на родине за участие в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он также сказал, что располагает информацией, в которой заинтересовано правительство США.

Россиянин также рассказал, что работал инженером на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани, и с 2018 по 2021 годы занимался строительством Ту-160, отметив, что это самый крупный военный самолёт. В отчёте погранслужбы содержится пометка, что Ту-160 Россия использует, в том числе, для ударов по целям в ходе войны в Украине.

Yahoo News называет крайне нетипичным и, возможно, беспрецедентным тот факт, что в несекретном отчёте погранслужбы упомянуто имя просителя убежища и подробности его прибытия в США, не говоря уже о том, что этот человек предложил поделиться военными секретами. Сам новостной веб-сайт решил не разглашать имени россиянина и места, где он подал заявление о предоставлении убежища, так как ряд официальных лиц выразили обеспокоенность по поводу безопасности просителя, говорится в публикации.

Сейчас российский инженер, предположительно, находится на территории Соединённых Штатов, где продолжаются его допросы и проверки.

В Погранично-таможенной службе США отказались ответить на вопросы Yahoo News или иным образом прокомментировать информацию, сославшись на принцип "не подтверждать и не обсуждать потенциально неправомерно преданные огласке внутренние документы, помеченные как деликатные или предназначенные только для официального использования".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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