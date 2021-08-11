Администрация Байдена призвала ОПЕК нарастить добычу нефти

Американская администрация оказывает давление на страны ОПЕК и их союзников, требуя от них увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен на бензин. Стоимость на этот ресурс американские власти считают угрозой для восстановления мировой экономики. Об этом сообщает Reuters.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в условиях пандемии оставлять добычу на текущих уровнях неприемлемо. "Страны ОПЕК + должны делать больше для поддержки мировой экономики", – сказал чиновник.

Информагентство называет такой призыв "необычным" и напоминает, что он прозвучал в контексте опасений Белого дома по поводу роста инфляции. Как известно, Байден объявил восстановление американской экономики ключевым приоритетом своей администрации.

В сообщении отражается новая динамика между Вашингтоном и ОПЕК, при которой из американской столицы могут поступать прямые призывы об изменении политики в области добычи энергоресурсов. Тенденция была заложена еще при Дональде Трампе, хотя он требовал от ОПЕК как раз обратного – снизить добычу, чтобы создать более благоприятные условия для сланцевого производства в Америке. Экс-президент прямо угрожал Саудовской Аравии – лидеру ОПЕК – лишить ее военной поддержки в случае отказа выполнить требования.

Примечательно, что призывы американской администрации к повышению нефтяной добычи прямо противоречат ее глобальной политике перехода на зеленую энергетику. На эту коллизию обратил внимание конгрессмен-республиканец из Техаса Джон Корнин.

"Если президента внезапно обеспокоил рост цен на бензин, ему нужно прекратить убивать нашу собственную энергетику здесь, на американской земле", – заявил он, намекая на недавние решение Байдена ограничить добычу сланцевой нефти на федеральных землях.

С аналогичной критикой выступил и топ-менеджер японского банка Mizuho Роберт Яугер. "Не понимаю, почему они не хотят заставить увеличить производство как раз-таки американских производителей", – сказал он.

Добыча нефти в США остается на уровне около 11 миллионов баррелей в сутки на протяжении всей пандемии. До конца 2019 года этот показатель достигал рекордных объемов – в 12,3 миллиона баррелей ежесуточно.

В настоящее время ОПЕК+ придерживается рекордного сокращения добычи – на 10 миллионов баррелей в сутки. Это составляет около 10 процентов мирового спроса. Решение по лимитам было принято в разгар коронавирусной катастрофы более года назад. По мере восстановления мирового спроса производство понемногу увеличивалось. В июле члены ОПЕК+ согласились нарастить добычу на 400 000 баррелей в сутки. Следующий саммит ОПЕК+ запланирован на 1 сентября.

В последние недели цена эталонной марки Brent балансирует выше 70 долларов за баррель. В среду днем на лондонской бирже на фоне заявлений Салливана стоимость опускалась на пару долларов, однако к вечеру снова восстановилась до 71,5 доллара за бочку.

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