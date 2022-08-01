Российские военнослужащие, отказавшиеся воевать, обратились в СКР

Российские военнослужащие, отказавшиеся продлевать свои контракты и воевать в Украине, обратились с жалобой в Следственный комитет России, сообщил у себя в телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" адвокат Павел Чиков.

Как указано в жалобе, за отказ участвовать в боевых действиях более 140 военных были незаконно лишены свободы и удерживались в различных местах Луганской области. Никаких обвинений при этом им не предъявлялось.

Военные сообщают, что условия их содержания нарушали права человека и были близки к пыточным. "В помещении с зарешеченными окнами и железной дверью, закрывающейся на замок снаружи, не было элементарных удобств, для естественных надобностей использовалось железное ведро и пластиковые бутылки, питание отсутствовало, документы и вещи были отняты," – говорится в их заявлении.

Военнослужащие просят провести проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных командиров за превышение должностных полномочий. Павел Чиков сообщил, что представлять интересы пострадавших будет адвокат Максим Гребенюк.

Гребенюк также сообщил, что к нему обратился за юридической помощью минимум один российский военнослужащий - сержант из Сахалинской области. После повреждения руки в ходе боевых действий в Украине он хотел расторгнуть контракт, но был отправлен под арест на территории самопровозглашенной "ДНР". Гребенюк выложил в своем телеграме полный текст обращения в СК РФ.